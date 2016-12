Kreatív videó pályázatot indított a Bónusz Brigád. Egyperces szelfi-videó beküldésével bárki kérheti Éves Bónuszát az okos vásárlásról ismert Brigádtól. A pályázóknak azt kell elmondaniuk, hogy miért érdemlik meg az éves bónuszukat és melyik Brigádos bónuszt kérik cserébe.

„Az évvégi rohanás, ajándékvásárlás, favásárlás, sütés, főzés, takarítás, leszívja az energiáinkat. Aztán amikor december 31-én éjfélkor a himnusz után kifújjuk magunkat, elfelejtjük megveregetni a saját vállunkat és kimondani az igazat: ebben az évben is sokat tettem a szeretteimért, jól dolgoztam, megcsináltam, de legalábbis levittem a szemetet!“ - mondta el Kaprinay Zoltán, a Bónusz Brigád egyik alapítója.



Sokan azt gondolják, hogy csak a nagyvállalatok dolgozóinak jár az éves bónusz.



A Bónusz Brigád úgy döntött, segít szembenézni a ténnyel, ugyanis nem csak a nagyvállalatok dolgozói, a Brigád vásárlók is megérdemelik az éves bónuszukat.



Jár az éves bónusz a gyereknevelésért, a háztartásban elvégzett munkákért, a kis bété felfuttatásáért, a finom vacsoráért, a megjavított porszívóért. Az egész éves jófejségért, a szerethető feleségnek, férjnek levésért is ugyanúgy kell, hogy járjon az éves bónusz!



Az Éves Bónuszra pályázó egypreces szelfi-videónak tartalmaznia kell:



1) A pályázó miért érdemli meg a bónuszt (a Brigád tudja, hogy megérdemli);



2) Melyik ajánlatban szereplő szolgáltatást, utazást, terméket kéri éves bónuszként.



Ezek után már csak fel kell tölteni a videót a YouTube-ra és benevezni azt a www.evesbonusz.hu oldalon. Nyertesek



A 10 legnépszerűbb videó készítője megkapja a kiválasztott éves bónuszát és a Brigád meghívja az irodába is a nyerteseket, hogy együtt örülhessenek. Az Éves Bónuszukat azok kapják meg a Brigádtól, aki



- a három legtöbb Facebook megosztást kapó videó feltöltője (de legalább 250 Facebook megosztással rendelkező videó),



- a három legtöbb YouTube lájkot kapó videó feltöltője (de legalább 500 YouTube lájkkal rendelkező videó),



- a három YouTube-on legtöbbször megnézett videó feltöltője (de legalább 1.000 YouTube megnézéssel rendelkező videó),



- egy, a Brigád dolgozói által kiválasztott videó.



Határidő

Nevezni, benevezett videót lájkolni, megosztani, megnézni 2017. január 6. 12:00-ig lehet. Eredményhirdetés 2017. január 13.