Szépségápolás



Fontos számukra a szépségápolási cikkek összetétele, odafigyelnek arra, hogy olyan termékeket használjanak, amelyeket nem teszteltek állatokon, illetve nem feltétlenül a nagynevű márkáktól várják mindig a legtöbbet – nagy vonalakban így foglalható össze, hogy mit gondolnak a hazai beauty, lifestyle és vegán bloggerek a szépségápolásról. A CD által megkérdezett véleményformálók fontos szépségápolási tippeket is megosztottak a 25 bloggert érintő felmérés során.





A CD kozmetikai márka ugyanis kíváncsi volt a magyarországi beauty, lifestyle és vegán bloggerek véleményére: nem csak a kozmetikai szerekkel kapcsolatos vásárlási szokásaikra, az általuk fontosnak tartott trendekre, hanem arra is, hogy milyen tanácsokat adnának a nőknek és férfiaknak egyaránt, ha szépségápolásra kerül a sor. Kiderült, hogy a természetesség és a megelőzés szerintük is elsőbbséget élvez.





Őket kérdezték a szépségápolás kapcsán

A felmérés során 25 jelentős követőtáborral rendelkező, elismert hazai beauty, lifestlye és vegán bloggert kerestek meg, hogy válaszoljanak a szépségápolási szokásaikkal és preferenciáikkal kapcsolatos kérdéseinkre. A felmérésben résztvevő bloggerek összesen több mint 43 ezer Facebook követővel rendelkeznek. Kérdőívünket kitöltötték többek között olyan blogok szerkesztői és főszerkesztői mint a Colorcam Magazine, a For Her, A felhők fölött örökké kék az ég, a Pillecukor, a Pretty and Nice, a Szépség negyven felett, a Beautycrumbs, a TudatosMetropolita, a Szépség csak neked és a Lolly Makeup & Beauty.





A természetesség jegyében a megkérdezettek többsége tudatosan próbája kerülni a vitatott összetevőket, legtöbben az alkoholtól tartanak. A válaszadók fele először az alkotóelemeket vizsgálja meg, ha szépségápolási terméket szeretne vásárolni vagy tesztelni. Érdekes, hogy szakértői szemmel nem feltéltenül a márkanév a döntő, a válaszadók 72 százalékának tapasztalatai szerint nincs mindig közvetlen összefüggés a garantált minőség és a márka ismertsége között.

Viszont közöttük is vannak, akik nyitnak a vegán szépségápolási termékek felé, a válaszadók 36 százaléka rendszeresen használ ilyen kozmetikumokat.

A szépségápolási trendek tekintetében is a természetességen van a hangsúly. A megkérdezettek az állati tesztelés kiiktatását, a természetközeli szépségápolást és a vegán, állati eredetű összetevőktől mentes kozmetikai szerekre épülő irányzatokat emelték ki. Ezzel szemben érdekes eredmény, hogy a küldönböző csodaösszetevők, mint például az arany, a növényi őssejt vagy mondjuk a Q10, kevésbé lényeges szerintük: a válaszadók többsége nem használt különleges összetevőket tartalmazó termékeket vagy nem látott eredményességében eltérést a hagyományosakhoz képest.





A bloggerek nőknek és férfiaknak szóló szépségápolási tanácsaiból szintén a természetesség, az odafigyelés és a mértékletesség rajzolódik ki.





Nőknek: „Ne az elkendőzésen, a kezelésen legyen a hangsúly”

Egy biztos, figyelembe kell venni az életkort és a bőrtípusunkat a termék kiválasztásakor: „Mindenképp vegyék figyelembe az életkorukat, és annak megfelelő és összetételű termékeket vásároljanak.” – Tanácsolja a Szépség negyven felett blog szerzője, Gelányi Anikó a hölgyeknek.





De a természetesség is legalább ilyen fontos. Sokan hagsúlyozták az örök igazságot: a kevesebb néha több. Ez érvényes az összetevőkre is és a használt szerek mennyiségére egyaránt. Farkas Anna, a Colorcam Magazine főszerkesztő szavaival élve: "A kevesebb néha több! Hosszútávon a természetesség a legkifizetődőbb dolog, legyen szó egy termék összetevőiről vagy akár egy sminkről."





Valamint az is kiderült, hogy sok nő esik még mindig abba a hibába, hogy az ápolószerek helyett inkább a sminktermékekre költenek. „Még mindig azt veszem észre, hogy a nők többsége sokkal több pénzt áldoz a bőrhibái elfedésére (sminktermékekre), mint azok kezelésére (krémekre, olajokra), pedig ez pont fordítva lenne az ésszerű…” – írta a Pretty and Nice blog szerzője, Kosik Dominika.





Férfiaknak: „Merjenek foglalkozni magukkal”

A megkérdezettek egybehangzó véleménye szerint a férfiaknak is szükségük van szépségápolásra. Többen azt sugallták, hogy az erősebbik nem is próbáljon ki új dolgokat, de figyeljenek arra, hogy nem attól lesz nekik való egy termék, mert rá van írva, hogy az férfiaknak van szánva. Ugyanúgy végig kell nézniük az összetevők listáját a választás előtt, mint mindenkinek. "Ma már egyáltalán nem ciki dolog különböző szépségápolási szereket, például arcápoló termékeket használnia a férfiaknak sem, foglalkozzanak nyugodt szívvel a bőrükkel, egyszer még hálásak lesznek érte!" – írta válaszában a Colorcam Magazine főszerkesztője.





Hasonló a Szépség negyven felett blog álláspontja is a témában: „Minél többen használjanak ápoló termékeket, mert ha hiszik, ha nem, Nekik is szükségük van rá és az Ő bőrük is meg fogja hálálni.”





A Pretty and Nice blog szerint a férfiaknak is érdemes a vegán, vitatott összetevőktől mentes termékeket választania: „Ne vegyenek meg bármit, amire rá van írva, hogy férfiaknak, böngésszék gyakrabban az összetevő listát, vagy ha ezt nem szeretnék, keressék a vegán logós termékeket.”