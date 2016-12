Három virális kampány, amit azonnal meg akarsz osztani

A vírusmarketing nem új dolog, ahogy az a vágyunk sem, hogy megfejtsük a titkát. Tíz évvel ezelőtt, - még a közösségi média robbanása előtt - akkori munkahelyemen elemeztük a sikeres példákat, és ezekből tanulva készítettük el a mi vírusvideónkat.

A vírusmarketing, ami működik is...



A vírusmarketing nem új dolog, ahogy az a vágyunk sem, hogy megfejtsük a titkát. Tíz évvel ezelőtt, - még a közösségi média robbanása előtt - akkori munkahelyemen elemeztük a sikeres példákat, és ezekből tanulva készítettük el a mi vírusvideónkat. Illetve csak videónkat, mivel vírus nem lett belőle, de nagyon jól szórakoztunk. Nem felethetjük el ugyanis a víruskampányok legfőbb közös vonását: nem az alkotók döntik el, hogy elterjed-e.

A közösségi média megjelenésével nagyszerű csatornát kaptunk a követők bevonására és az üzenet terjesztésére, de továbbra is nagy feladat eltalálni azt a történetet, amit önszántukból, ingyenesen visznek tovább. Erre mutatunk három példát alább, különböző költségvetésekkel.





Mobilfotóból iPhone óriásplakát





Az iPhone 6-os bevezetésére 2015 szeptemberében készítette el az Apple a World Gallery - vagy ahogy sokszor nevezik: Shot on iPhone 6 (iPhone 6-ossal lőttem) - kampányát a TBWA Media Arts Lab ügynökséggel. Termékbemutatás helyett a termék egyik előnyét - a telefonnal készíthető kiváló képeket - emelték ki, mindezt a legfontosabb résztvevő, a felhasználók bevonásával. Rákerestek az Instagram, Flickr és egyéb képkereső oldalakon a #ShotoniPhone 6 és hasonló hashtagekkel ellátott képeket, és ezek alapján választottak 162 amatőr fotóst.





Shot on iPhone, forrás: daily Billboard





Az engedélyükkel 10.000 installációt készítettek (óriásplakáton, citylight poszteren és egyéb offline hirdetési felületen) 24 ország 70 városában. Ezzel létrehozták a világ legnagyobb mobilfotó-gallériáját, a képek pedig természetesen a cég saját weboldalára, és a közösségi médiába is bekerültek. Ezzel a résztvevő országokban 6,5 milliárd szerzett médiamegjelenést értek el, 24 ezer véleményvezér beszélt róluk, 95 százalékuk pozitívan.

A kiválasztott felhasználók természetesen lelkesen posztolták a képeket az óriásplakátjuk előtt, a többiek pedig elkezdték gyártani a szebbnél szebb képeket a #shotoniphone6 hashtaggel, hogy ők is óriásplakátra kerüljenek. Az Apple egyébként 2016 januárjában megismételte a kampányt a 6s kapcsán, ekkor főként portrékat kerestek.

Lehet erre azt mondani, hogy az Apple-nek van pénze - és tényleg van. Ugyanakkor rengeteg nagyvállalat készít óriásplakát-kampányt castingolt színészekkel vagy stockfotókkal, ahelyett, hogy saját vásárlóit tenné oda, vagy azt, amit elértek a termékével.







Twitter Touchdown

Nézzünk akkor egy sokkal kisebb költségvetésű példát. Bár a Volvo nemzetközileg elismert márka, 2015 januárjában legnagyobb piacán, az USÁ-ban erősítésre volt szüksége. Nem is lehetett volna erre jobb alkalom, mint az amerikai focibajnokság döntője, a Superbowl. A versenytársak sokmillió dolláros költéseit azonban nem tudták vállalni, ezért...eltérítették azt.





Eltérítették a versenytársak reklámköltéseit



A Grey ügynökség által kivitelezett kampányban meghirdették, hogy aki bármilyen márkájú autóhirdetést lát, és a Volvo twitter oldalán a #volvocontest hashtaget használva tageli, hogy kinek adna egy Volvo-t, az sorsoláson vesz részt és megnyerheti. Így amikor az emberek meglátták a Mercedes 4,5 millió dolláros reklámfilmjét, azonnal rohantak a Volvo twitteroldalára.

A versenytársak autóhirdetési alatt percenként akár 2.000 tweet-et is kaptak, négy óra alatt összesen 50.000-et. A sajtóban is mindenki erről beszélt, a Financial Times az “Eddigi legnagyob lenyúlás”-nak nevezte, a Wall Street Journal pedig “A Twitter Touchdown” főcímmel közölt róla cikket. 200 millió szerzett médiamegjelenésük volt, és az értékesítésben 70%-os emelkedést értek el az előző időszakhoz képest, ami ebben a szegmensben a legmagasabb.





Banális halálesetek és a Youtube

Végül egy közszolgálati példa. Az ausztrál metrótársaság csökkenteni szerette volna a peronokon előforduló halálos balesetek számát. A prevenciós kampány sosem hálás dolog, és az is egyértelmű, hogy a “Peronon kérem vigyázzanak.” jellegű üzenetekkel nem mennek sokra. A McCann Melbourne ügynökség segítségével 2012 novemberében jelentették meg a Youtube-on a Dumb Ways to Die (~ banális halálesetek) videót, amin 21 animált figura buta haláleseteket mutat be.





Dumb Ways to Die (kb. banális halálesetek) videó

A rendkívül fülbemászó dalt Ollie McGill, a szöveget John Mescall írta, két hét alatt 24 millióan látták (napjainkban már több, mint 142 millióan). A rádiók és a tv-k ingyen játszották, iTunesra is feltöltötték, ahol 28 országban toplistás lett. Összesen 60 millió dollár értékű szerzett médiamegjelenésük volt.





A kampány edukációs weboldalát 1 millióan nézték meg.

Készült könyv gyerekeknek, karaoke verzió a metróállomásokon, okostelefonos játék, tumblr és instagram oldal és a témához kapcsolódó egyéb termékek. A legtöbbet megosztott közszolgálati kampány és minden idők harmadik legvirálisabb kampánya lett. És ami a legfontosabb: 21 százalékkal csökkent a halálos balesetek száma az előző év azonos időszakához képest.





Utólag már könnyű azonosítani a siker titkát, de mindhárom kampányban közös, hogy egy pofonegyszerű és nagyon eredeti ötletre alapoztak, és a közönségüket nem csak a terjesztésre használták fel, hanem be is vonták.