A tiniknek egyre kevesebb kedvük van zombiként bóklászni a plázákban, majd vásárolni, ehelyett online szerzik be a cuccaikat. A trend Magyarországot is elérte.

Az elmúlt évtizedben 30 százalékkal csökkent az a forgalom, amelyet a középiskolások generáltak a plázákban, ezért egyre több bevásárlóközpont kénytelen bezárni – derül ki a Quartz, egy 7500 tizenévesen végzett amerikai felmérése alapján. Az amerikai fiatalok szerint már nem annyira menő a plázákban lógni, a vásárlás nem tartozik a kedvenc időtöltések közé. Helyette inkább beülnek egy étterembe, kávéznak, beszélgetnek, minőségi időt töltenek a barátaikkal. A felmérésből kiderül, hogy ezek a fiatalok a hagyományos vásárlás helyett gyakrabban rendelnek online. Ami amellett, hogy kényelmes megoldás, számos más, pozitív előnnyel bír – adta hírül az Nlcafé.hu.

Ez a tendencia hazánkat is elérte. A tavalyi évben végzett felmérések adatai alapján elmondható, hogy a webshopoknak egyre több új, huszonéves regisztrált vásárlója van. „2016 második félévében közel 70 ezer új regisztrált vásárlónk lett a 18-24 éves korosztályból – mondta Gerhát-Molnár Irina a Brands.hu ügyvezető igazgatója – érezhető, hogy egyre több fiatal választja az online vásárlást a hagyományos vásárlás helyett. Ez érthető is, hiszen az internetes vásárlás számos előnnyel jár. A fiatal nem költ többet, mint amennyit eltervezett - nincs hamburger, süti, kávé, váratlan költés - nem kell azonnal fizetni, (ráér napokkal később, amikor megérkezik a csomag), összehasonlíthatja a vásárlás pillanatában az árakat más webshopokkal, így számára a „legmegfelelőbb” helyen vásárolhat. A plázák szinte teljes kínálata fent van weben is, hiszen a legtöbb márkának önálló webshopja van, illetve ott vannak azok a fashion webáruházak is, - mint pl. a Brands.hu – amelyek egyszerre akár 100 márka kínálatát tartják” – tette hozzá a szakember.